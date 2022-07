Desfile da Independência valorizará o mosaico cultural brasileiro

Data de Publicação: 20 de maio de 2011

No dia 7 de setembro, mais de mil crianças da rede municipal de ensino desfilarão na Avenida Deputado Emílio Carlos. Desfile cívico é tradição na cidade.



O desfile da Independência em Carapicuíba terá início às 9 horas, com a presença do prefeito Sergio Ribeiro, autoridades da Polícia Militar, secretários e vereadores do município. A Secretaria Municipal de Educação, responsável pela organização do desfile, escolheu “Mosaico Cultural” como o tema para este ano. Cerca de mil crianças, distribuídas em quatro blocos, apresentação o tema, em suas múltiplas manifestações, como segue:

Polo 1 – Núcleo Ariston – Danças Regionais

Emef Edegar Simões, Emei Carmelinda Chagas, Emei Cidade Ariston, Emei Gente Miúda, Emei Letrinhas Mágicas, Emei Madre G. Tatacione, Emei Recanto do Saber, Emei /Creche Emilia L. Figueiredo, Emei /Creche Maria Leite Vieira, Emei /Creche Antônia Pereira, Emei /Creche Luiz Simplício



Polo 2 – Núcleo COHAB – Festividades Tradicionais

Emef Argeu Silveira Bueno, Emei Castelo Encantado, Emei Izaura Quércia, Emei Luci Montoro, Emei Luz do Amanhã, Emei Monteiro Lobato, Emei Mundo Mágico, Emei Tico Tico, Emei /Creche Abelhinha, Emei /Creche Algodão Doce, Emei /Creche Peter Pan, Emei Descobrindo a Vida, Emei /Creche Maria José, Emei /Creche Zilda Arns

Polo 3 – Núcleo Brígida – Nossa história, nossa gente

Emef Noemi Silveira Bueno, Emei Crescer e Aprender, Emei Novo Horizonte I, Emei Novo Horizonte II, Emei Pequeno Aprendiz, Emei Senninha, Emei Vila Helena, Emei /Creche Floresta Encantada, Emei /Creche Mundo Mágico, Emei /Creche Thomazia



Polo 4 – Revelando Artes

Núcleo Planalto: Emef Nai Molina do Amaral, Emei Ademar Ferrari, Emei Ana Estela

Núcleo Vila Dirce: Emef João Hornos, Emei Evani Pierine, Emei Maria de Fátima, Emei Paraíso das Crianças

Núcleo Angélica: Emef Miguel Costa Junior, Emei Ciranda da Criança, Emei Asas da Imaginação, Creche Sitio do Pica Pau Amarelo



O desfile, acompanhado por fanfarra e a banda municipal, contará com regimentos da Polícia Militar. Além dos alunos da Rede Municipal contamos com a participação de duzentos e cinquenta alunos de escolas estaduais; grupo da terceira idade do CATIC (Centro de Atenção à Terceira Idade de Carapicuíba); alunos dos programas Brasil Alfabetizado; EJA (Educação de Jovens e Adultos) e Projovem; crianças assistidas pela APAE – Carapicuíba; jovens integrantes da Guarda Mirim; Desbravadores; grupos de motoqueiros e cavaleiros, dentre outros.

A Avenida Deputado Emílio Carlos será interditada a partir das 6 horas do dia 7, no trecho entre o Centro Administrativo da Prefeitura e o Ciretran, havendo desvios para Osasco, Barueri e bairros.

Em 2009, o desfile teve caráter educativo para a comunidade carapicuibana, disseminando valores como o civismo, respeito à história-memória, o amor à Pátria e a cidadania com o “Pela preservação da água e contra o aquecimento global”. Neste ano, o tema “Mosaico Cultural” pretende ressignificar a história da população que constituiu o município de Carapicuíba, valorizando sua cultura e identidade.



