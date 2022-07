Funcionários do Meio Ambiente recebem novos equipamentos de proteção

Secretarias: Meio Ambiente e Sustentabilidade

Data de Publicação: 20 de maio de 2011

Os funcionários da Secretaria do Meio Ambiente, que na maioria trabalham na poda e supressão de árvores, receberam, na última terça-feira, kits com Equipamentos de Proteção Individual (EPIs).

A entrega aconteceu em clima de festa, com a presença da secretária do Meio Ambiente, Olympia Navasques, da secretária da Saúde, Simone Marques Monteaperto e do secretário da Administração, Antônio Aguimarães Caldas.

Os funcionários já haviam recebido EPIs no início do ano passado, mas vários itens já estavam quebrados. Fazem parte do kit: capacete, luvas, botas de borracha, botas com bico de aço, protetor auricular, óculos protetor e capa de chuva.





Foto: Secretaria do Meio Ambiente e Sustentabilidade

Texto: Cida Diniz