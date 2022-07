Prefeitura de Carapicuíba realiza o II Encontro de Formação Continuada

Data de Publicação: 20 de maio de 2011

A atual Administração do município de Carapicuíba tem dedicado atenção especial à formação continuada dos professores. Desde 2009, a Secretaria da Educação promoveu cursos, orientações técnicas, participação em seminários e congressos, oferecendo aos educadores da rede municipal possibilidades para repensarem e ressignicarem suas práticas pedagógicas, agregando novos subsídios, com novos conceitos e diversas formas, para promover a aprendizagem na educação infantil, fundamental e Educação de Jovens e Adultos (EJA).

O II Encontro de Formação Continuada 2010, que teve início na segunda-feira, 19, é um destes momentos privilegiados. Em época de recesso escolar, todos os educadores são convidados a participar do Encontro, que continuou durante a semana, com programação de palestras de manhã, onze oficinas e dez minicursos à tarde e mesas de debate à noite, além da EJA com programação especial.

O prefeito Sergio Ribeiro compareceu à abertura e propôs um questionamento aos presentes: “Cabe ao educador formar um individuo ou um cidadão, e o que educar para a cidadania?”

A profª Aparecida da Graça Carlos, secretária da Educação, parabenizou a todos pelos resultados obtidos na Prova Brasil “Mantivemos os níveis de 2007, chegando mesmo a superar a meta prevista para 2009 em uma das escolas de ensino fundamental. ”. O professor Roberto da Silva, o primeiro palestrante, falou sobre a importância do plano diretor na construção da cidade, qual a vocação do município, a participação popular na discussão dos rumos da cidade e o conceito de cidade educadora para Carapicuíba.

Palestras

Na terça-feira pela manhã, a psicóloga Emilia Cipriano discorreu a respeito do tema “Avaliação em novos tempos e espaços de aprendizagem”. Na quarta-feira, a professora Maria Amélia Santoro Franco falou sobre a importância da reflexão na prática pedagógica e da pesquisa na formação do professor. A palestrante falou da importância da autoavaliação do professor para um melhor desempenho de seu trabalho e citou formas práticas, como por exemplo, pedir opiniões de profissionais, colegas e alunos a respeito de suas experiências, fazer comparações e colocar-se no “lugar’ dos alunos.

O ciclo de palestras foi encerrado pela profª Dra Elvira Sousa Lima que falou sobre a importância das pesquisas sobre a infância, lançando novos olhares sobre esse período do desenvolvimento.

Minicursos e Oficinas

Os minicursos aconteceram na Escola Estadual Jorge Julian. Onze temas foram tratados, 1- Políticas Públicas: LDBN/96, Parâmetros Curriculares Nacionais e Diretrizes Curriculares Nacionais; 2- Sociedade e Cultura (Historia e Geografia); 3- Currículo na Infância; 4- Limites na Infância – a questão da violência; 5- O Brincar no desenvolvimento infantil; 6- Ciências da Natureza; 7- Comunicação e Expressão; 8- Relações Étnicas Raciais (História e Cultura Indígena e História e Cultura Africana e Afro-Brasileira); 9- Educação pelos Movimentos e 10- Matemática.

As oficinas foram realizadas na Emef Prof. Argeu Silveira Bueno. Dez oficinas envolveram as professoras e professores em clima de brincadeira e descontração: 1 -Máscaras Étnicas Raciais; 2 – Confecção de Cestas de garrafas PET; 3 -Horta e Jardinagem; 4 – Contação de historias; 5 – Confecção de Bonecos de Pano e Fantoches; 6 – Teatro de Sombra; 7 – primeiros Socorros; 8 – Construção de Jogos e Brinquedos; 9 – Danças, musicas e brincadeiras de roda; 10 – Inclusão: portadores de necessidades especiais em classes regulares: Baixa Visão (BV), Cegueira (C) e Deficiência Auditiva (DA); 11 – Inclusão1: portadores de necessidades especiais em classes regulares – Deficiência Mental leve (DM) e Condutas Típicas (CT).

Debates

Ao final do dia, após terem cumprido a jornada da manhã e da tarde, muitos educadores participaram das mesas de debate noturnas. Os temas tiveram como eixo norteador “A Educação no Plano Diretor”: “O lugar da Infância” com sociólogo João Clemente de Souza Neto e o educador e presidente da Associação Santa Terezinha, Nelson Aldá Filho.

A segunda mesa tratou de “Identidades Culturais” com o geógrafo Vicente Eudes e o supervisor da Secretaria da Cultura de Vargem Grande Paulista, Eufradísio Modesto Filho. “Memória, História e Patrimônio Cultural” foi o tema da terceira mesa, com o historiador Claudemir Vianna (EducaRede) e a professora Helenice Henne, coordenadora da Secretaria da Cultura de Carapicuiba.

Formação para professores e profissionais da Educação em 2009:

I Encontro de Formação Continuada 2009:

– 11 minicursos,

– 20 oficinas para profissionais da educação (uma delas para as pajens e auxiliares do desenvolvimento infantil -ADIs),

– 3 mesas de debate e quatro palestras.