Prefeitura criará cooperativa de reciclagem

Secretarias: Meio Ambiente e Sustentabilidade

Data de Publicação: 20 de maio de 2011

Programa das Secretarias Municipais do Meio Ambiente, Trabalho, e Assistência Social conjuga desenvolvimento sustentável, geração de renda e ação social

A Prefeitura de Carapicuíba iniciou na última segunda-feira, 26 de julho, o cadastramento de catadores de materiais recicláveis do Município. O objetivo é articular a formação de uma cooperativa na cidade, dar formação e assessoria às pessoas que executam esse serviço, de forma a aumentar a captação de renda adquirida através dessa atividade.



O primeiro passo será a formalização de uma associação, que reunirá todos os catadores interessados. Eles receberão informações quanto às vantagens de passarem a trabalher por intermédio de uma cooperativa, pois, trabalhando de forma independente, além de correr os riscos inerentes à ocupação, eles ainda obtêm rendimentos menores do que poderiam conseguir, por estarem a mercê dos atravessadores.



Em municípios onde já foi implantada cooperativas para organizar esse tipo de serviço, um catador cooperado consegue obter com seu trabalho, rendimentos entre R$ 800,00 e R$ 1.200,00, enquanto individualmente percebe renda média de um Salário Mínimo. A associação entre eles visa aumentar a segurança do trabalho e a rentabilidade individual , com a venda do produto final diretamente às empresas que realizam a reciclagem dos materiais.



O programa, que envolve as Secretarias de Meio Ambiente e Sustentabilidade, Assistência Social, e Desenvolvimento Econômico, Social e Trabalho, trabalha em diversas frentes. Além da geração de renda, está presente a questão do desenvolvimento sustentável, que tem suscitado importantes discussões na sociedade e obtém adesão de vários governos.



A Secretaria de Assistência Social pretende, ainda, trabalhar questões como motivação e auto-estima dos trabalhadores e recuperação de dependentes químicos. No primeiro momento, a Prefeitura oferecerá a infra-estrutura necessária.

Um programa de coleta seletiva a ser implantado pela Prefeitura nos próximos meses recolherá duas vezes por semana materiais recicláveis em ecopontos, localizados em aparelhos públicos e locais que os produzem em grande quantidade, como comércios e condomínios, e os levarão ao Armazém da Natureza, onde os catadores farão a triagem do material, por categorias (plástico, metal, vidro, papel e etc.) e a prensa do que foi selecionado . Depois disso, o material será finalmente encaminhado às empresas.