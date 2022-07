Prefeitura de Carapicuíba prioriza a formação de educadores

Data de Publicação: 20 de maio de 2011

Desde a semana passada professores da rede pública municipal aproveitam o recesso para aperfeiçoarem suas práticas pedagógicas

A Prefeitura de Carapicuíba, através da Secretaria Municipal de Educação, está promovendo, desde a semana passada, seminários voltados à formação dos educadores que atuam nas unidades educacionais da Rede Municipal de Ensino.

De 19 a 22 de julho foi realizado o II Encontro de Formação Continuada, com palestras na Igreja Mensagem do Amor de Deus, no Jardim São Daniel, oficinas e minicursos nas escolas Argeu Silveira Bueno e Jorge Joulian, e debates no Teatro Jorge Amado, região central.

Esta semana, foi iniciada na segunda-feira, 26, o ciclo de palestras “Educação Especial na Perspectiva Inclusiva”, abordando temas relacionados à inclusão e educação de crianças com deficiência. O ciclo de palestras termina na próxima terça-feira, 03 de agosto.

Preocupação com a constante formação

A atual Administração do município de Carapicuíba tem dedicado atenção especial à formação dos profissionais da Rede Municipal de Educação. Desde 2009, a Secretaria da Educação promoveu cursos, orientações técnicas, participação em seminários e congressos, oferecendo aos educadores, possibilidades para refletirem e repensarem suas práticas pedagógicas, agregando novos conceitos e subsídios para promover a aprendizagem na educação infantil, fundamental e Educação de Jovens e Adultos (EJA).

“O professor precisa, constantemente, se reciclar, se atualizar adequar o ensino aos métodos pedagógicos modernos. Ele precisa, também, ter seu momento de aperfeiçoar seus próprios conhecimentos. Com isso, ganha o ensino, os alunos e os próprios educadores”, comenta o prefeito Sergio Ribeiro.

Professores empolgados

Empolgados com a oportunidade de adquirir informações adicionais a seu trabalho e com a possibilidade da troca de conhecimento, centenas de professores participam dos programas de formação continuada organizados pela Secretaria da Educação.

Essa iniciativa, inédita na cidade e nunca antes executada nas gestões anteriores, integra diversas outras ações da Prefeitura de Carapicuíba, no sentido de oferecer formação e possibilidades de aperfeiçoamento a educadores e funcionários da Educação.

Para que a educação para a cidadania aconteça, é necessária a adoção de uma nova postura, um novo relacionamento dentro e fora da sala de aula, a ser adotado pelo professor, diretor, funcionários e alunos, na perspectiva de uma gestão participativa e inclusiva. Com essa perspectiva, a secretária da Educação, Aparecida da Graça Carlos, abriu os trabalhos do Seminário de Formação Continuada “Educação Especial na Perspectiva Inclusiva”, no último dia 26. Ela enfatizou que “Estamos agindo para aumentar o número de escolas e dar qualidade ao ensino, pois este será o maior legado deixado por esta Administração”.

A palestra de abertura desse evento foi feita pela pedagoga e pedagoga Sandra Paula da Silva Batistão, assessora do MEC na área de inclusão. Ela convidou os presentes a olharem para além da deficiência, quebrar seus paradigmas, reconhecerem que para vencer os desafios, é preciso o envolvimento de todos, inclusive dos demais alunos.

Os professores estão participando de palestras com especialistas, sobre fonoaudiologia, oftalmologia, neurologia, psiquiatria, psicologia, legislação, atendimento educacional especializado e possibilidades na diversidade, com muita criatividade.

Atualmente, seis Emefs e 17 Emeis já trabalham com a inclusão de crianças com necessidades especiais, em cumprimento à Lei de Diretrizes e Bases da Educação e o decreto 6571 de 2008, que trata da educação inclusiva e as políticas públicas. Cerca de 200 crianças, com diagnóstico médico confirmado, já estudam e convivem com as demais. São atendidos alunos com baixa visão (BV), cegueira (C), deficiência auditiva (DA), deficiência mental leve (DML) e Condutas Típicas (CT).

Educar para a cidadania

O II Encontro de Formação Continuada 2010, com o tema “Novos Tempos e Novos Espaços na Aprendizagem”, ocorrido de 19 a 22 de julho, semana passada, foi um momento privilegiado para a Rede Municipal de Educação. No período do recesso escolar, mais de 900 participantes optaram por acompanhar fielmente a programação de palestras de manhã, oficinas e minicursos à tarde e mesas de debate à noite, além da programação especial do Ensino de Jovens e Adultos (EJA)

O prefeito Sergio Ribeiro compareceu à abertura e propôs um questionamento aos presentes: “Cabe ao educador formar um individuo ou um cidadão, e o que é educar para a cidadania?”.

Palestras

Na terça-feira pela manhã, a psicóloga Emilia Cipriano discorreu a respeito do tema “Avaliação em novos tempos e espaços de aprendizagem”. Na quarta-feira, a professora Maria Amélia Santoro Franco falou sobre a importância da reflexão na prática pedagógica e da pesquisa na formação do professor. O ciclo de palestras foi encerrado pela profª Dra Elvira Sousa Lima que falou sobre a importância das pesquisas sobre a infância, lançando novos olhares sobre esse período do desenvolvimento.

Minicursos e Oficinas

Onze temas foram tratados: 1- Políticas Públicas, Lei de Diretrizes e Bases e Parâmetros Curriculares Nacionais e Diretrizes Curriculares Nacionais; 2- Sociedade e Cultura (Historia e Geografia); 3- Currículo na Infância; 4- Limites na Infância – a questão da violência; 5- O Brincar no desenvolvimento infantil; 6- Ciências da Natureza; 7- Comunicação e Expressão; 8- Relações Étnicas Raciais (História e Cultura Indígena e História e Cultura Africana e Afro-Brasileira); 9- Educação pelos Movimentos e 10- Matemática.

Dez oficinas envolveram as professoras e professores em clima de brincadeira e descontração: 1 -Máscaras Étnicas Raciais; 2 – Confecção de Cestas de garrafas PET; 3 -Horta e Jardinagem; 4 – Contação de historias; 5 – Confecção de Bonecos de Pano e Fantoches; 6 – Teatro de Sombra; 7 – primeiros Socorros; 8 – Construção de Jogos e Brinquedos; 9 – Danças, musicas e brincadeiras de roda; 10 – Inclusão: portadores de necessidades especiais em classes regulares: Baixa Visão (BV), Cegueira (C) e Deficiência Auditiva (DA); 11 – Inclusão1: portadores de necessidades especiais em classes regulares – Deficiência Mental leve (DM) e Condutas Típicas (CT).

Debates

Muitos educadores participaram das mesas de debate noturnas. Os temas tiveram como eixo norteador “A Educação no Plano Diretor”: “O lugar da Infância” com sociólogo João Clemente de Souza Neto e o educador e presidente da Associação Santa Terezinha, Nelson Aldá Filho.

A segunda mesa tratou de “Identidades Culturais” com o geógrafo Vicente Eudes e o supervisor da Secretaria da Cultura de Vargem Grande Paulista, Eufradísio Modesto Filho. “Memória, História e Patrimônio Cultural” foi o tema da terceira mesa, com o historiador Claudemir Vianna (EducaRede) e a professora Helenice Henne, coordenadora da Secretaria da Cultura de Carapicuiba.

Formação para professores e profissionais da Educação em 2009:

1. I Encontro de Formação Continuada 2009:

– onze minicursos,

– vinte oficinas para profissionais da educação (uma delas para as pajens e auxiliares do – três mesas de debate e quatro palestras.

2. mais de 20 orientações técnicas aos gestores (diretores e coordenadores pedagógicos);

3. um Curso para professores alfabetizadores (2 módulos);

4. dois Seminários para gestores e especialistas;

5. oito cursos para professores de ensino fundamental;

6. participação no Fórum Mundial de Educação (participação, organização e apresentação de trabalhos),

7. participação em seminários e congressos.

Capacitação de Manipuladores de Alimentos



A Prefeitura de Carapicuíba realizará um Curso de Capacitação de Manipuladores de Alimentos. O curso abordará aspectos higiênico-sanitários e burocráticos, como controle de estoque e formas de utilização e preparação dos alimentos.

A capacitação acontecerá no Instituto Casa da Gente, Av. São Paulo Apóstolo nº 250 e atingirá cerca de 250 merendeiras.





