Senai Carapicuíba abre inscrições para curso de Montador de Painéis

Secretarias: Desenv. Econômico, Social e Trabalho

Data de Publicação: 20 de maio de 2011

O curso é oferecido em dois horários, manhã e noite e terá início no próximo dia 16 de setembro.



A unidade Carapicuíba do Senai está com inscrições abertas para o curso gratuito de Montador de Painéis (drywall / steel frame). Os interessados devem comparecer à avenida Comendador Dante Carraro, 333, no Ariston. Para fazer a inscrição é necessário que o interessado traga cópia do RG, cópia do CPF e cópia de comprovante de residência que tenha CEP.



O curso é oferecido em dois horários: manhã (8h00 – 12h00) e noite (18h00 – 22h00). As aulas terão início no próximo dia 16 de setembro.



Além da modalidade Montador de Painéis, o Senai Carapicuíba, que trabalha em parceria com a Prefeitura do Município, oferece os cursos gratuitos de Pedreiro Assentador, Pedreiro Revestidor, Instalador Hidráulico, Pintor de Obras e Carpinteiro de Formas, nos períodos manhã, tarde e noite. Os cursos têm duração de 160 horas.



Mais sobre o curso Montador de Painéis



O curso trata da introdução de uma tecnologia moderna da construção civil, voltada para a produção de componentes para edificações a partir do conceito de construção “seca”, aliado à adoção de sistemas construtivos típicos do que se chama atualmente de “Casa Americana”, com a utilização de dry wall e placas cimentícias.



Essa é uma solução alternativa à alvenaria, com diversos benefícios como a redução de material excedente, melhor relação custo-benefício e maior racionalização dos projetos. Ainda promove rapidez e economia na montagem, atendendo a cronogramas reduzidos, dispensa equipamentos especiais, gera um número reduzido de entulhos, requer uma área mínima de armazenagem,

O produto é reconhecido também como ideal para atender às necessidades de execução de obras rápidas de divisórias, paredes, mezaninos, sanitários, sempre racionalizando os procedimentos nos canteiros de obra, com reduzida movimentação de materiais. Para atender a essa necessidade, é necessária que se use mão de obra treinada, especializada e capacitada.



Para isso, o curso de Montador de Painéis vem atender essa demanda, treinando e capacitando os alunos.

Serviço

Curso de Montador de Painéis – GRATUITO

Inscrições abertas: Rua Comendador Dante Carraro, 333, no Ariston.

Levar: Cópia do RG, cópia do CPF e cópia de comprovante de residência que tenha CEP.

Início: 16 de setembro.