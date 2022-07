Segurança será abordada na Semana Nacional de Trânsito em Carapicuíba

Secretarias: Transporte e Trânsito

Data de Publicação: 20 de maio de 2011

O tema “Cinto de Segurança e Cadeirinha”, da Semana Nacional de Trânsito de 2010, será o foco central a ser desenvolvido pela Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito de Carapicuíba (SMTT).

Através de faixas e panfletos em diversos pontos da cidade, a SMTT colaborará para que a população reflita sobre a importância e necessidade do uso do cinto de segurança e dos dispositivos de retenção adequado às condições do ser humano.

Para abrir as atividades da semana, a SMTT preparou para a segunda-feira, 20, às 9 horas, uma palestra para as autoridades de Carapicuíba. O evento será no Teatro da FUCA Rua José Fernandes Teixeira Zuza, 510 – Vila Cretti.

Os palestrantes convidados para o evento são: a consultora em transito Sra. Cleonice Aparecida Ferreira dos Santos, o consultor em transito Sr. Jorge Luiz Teixeira Gado, a Fisioterapeuta Dra. Sara Balam e o Coordenador de Transito e Transportes Walter de Lima Cunha que explanarão a respeito de ações de segurança que precisam ser adotadas pelos motoristas, como o uso do cinto de segurança e a adoção da cadeirinha.

Segundo o artigo 168 do Código Nacional de Trânsito, é obrigatório o uso da cadeirinha para crianças até sete anos e meio de idade. O cinto de segurança não é a forma mais segura para o transporte de crianças em veículos, pois foi desenvolvido para pessoas com no mínimo 1,45 de altura.

Os acidentes de trânsito representam a principal causa de morte de crianças de 1 a 14 anos no Brasil. Em 2008 foram registradas 22.472 vítimas não fatais de acidentes de trânsito, com idade entre 0 e 12 anos de idade e 802 vítimas fatais de mesma faixa etária (dados do Denatran).

“Somente a conscientização das normas de transito, através de um trabalho de educação, que ocorra não somente na Semana Nacional de Transito, mas sim diário, é que poderá fazer a mudança dentro de cada um de nós e de nossas atitudes, que reverterão em um trânsito mais seguro e pacífico”, afirmou a Cleonice, consultora de trânsito e palestrante no próximo dia 20.



Texto: Cida Diniz

Foto: Gilberto Cerri