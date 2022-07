Kickboxing faz troca de faixas no Tancredão

Secretarias: Esporte e Lazer

Data de Publicação: 20 de maio de 2011

A Secretaria de Esportes e Lazer de Carapicuíba promove troca de faixas para alunos e alunas de Kickboxing neste sábado (31), no Ginásio de Esportes Tancredo Neves, a partir das 9h.

O evento faz parte do cerimonial de graduação desta modalidade de arte marcial moderna, que surgiu na década de 1970 nos Estados Unidos e que vem crescendo no município de Carapicuíba.

Para o professor Edson Ramos, “no primeiro semestre de 2010, foram registrados mais de 70 matriculados, os quais cursam as aulas regularmente no Ginásio de Esportes Tancredo Neves, com tendência a ampliar esse número, uma vez que o Kickboxing favorece o desenvolvimento de bons cidadãos por meio do condicionamento físico, da convivência social e da disciplina”, enfatizou.

Texto e Foto: Rogério Roque