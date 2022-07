Médium Divaldo Franco fará palestra em Carapicuíba

Data de Publicação: 20 de maio de 2011

Seguidor de Chico Xavier, ele estará pela primeira vez na região, no próximo dia 06 de agosto, a partir das 18h, no Expo Oeste.



O médium e orador espírita, Divaldo Franco, estará pela primeira vez em Carapicuíba, e na região, no próximo dia 06 de agosto, quando realizará palestra no Expo Oeste.

De acordo com os organizadores, a palestra de Divaldo que é seguidor da doutrina do médium e líder espírita, Chico Xavier, que morreu em 2002, aos 92 anos de idade, deverá ter a presença de espíritas dos municípios vizinhos. “A expectativa é grande porquê ele não é de São Paulo, reside em Salvador, e virá pela primeira vez em nossa região”, afirma Elias Costa, presidente do Instituto Oficina de Luz, que está organizando o evento em Carapicuíba, com apoio da Prefeitura do Município e entidades espíritas sediadas na cidade. Segundo a entidade, existem cerca de sete casas espíritas no Município.

O orador escolherá o tema de sua palestra no próprio dia do evento. Além de Divaldo Franco, no evento também haverá apresentação de grupos musicais locais. A entrada será gratuita.

Sobre o médium e orador Divaldo Franco

Divaldo Pereira Franco é na atualidade um dos brasileiros mais conhecido e respeitados no mundo, conhecido pelo grande trabalho humanitário que realiza em nosso país. Proferiu palestras na ONU por 5 ocasiões (EUA e Viena) bem como tem percorrido todos os continentes proferindo conferências nos lugares mais simples aos lugares mais destacados do mundo acadêmico, incluindo a famosa universidade de Sorbone em Paris.

Nascido em 05 de maio de 1927, na cidade baiana de Feira de Santana, conheceu o Espiritismo na sua juventude e se encantou pela Doutrina Codificada por Allan Kardec, cuja bandeira é “Fora da Caridade não Há Salvação” em um verdadeiro convite para seguir o Evangelho de Jesus. Desde então Divaldo passou a pregar o Evangelho por várias cidades, estados e países.

Fundou em Salvador-BA a Mansão do Caminho, uma imensa obra de caridade, que dá amparo a milhares de crianças carentes, bem como alimento e educação. Fora seu trabalho humanitário, Divaldo psicografou mais de 200 livros que abordam os mais variados temas, como contos, poemas, científicos, filosóficos, romances, livros estes traduzidos para 17 idiomas incluindo o Braille.

Aos 83 anos sua agenda é concorridíssima, dividindo seu tempo entre suas palestras pelo mundo, o trabalho na Mansão do Caminho e a psicografia de livros.

Constantemente é convidado para estar na mídia. E pela primeira vez Divaldo Pereira Franco estará na cidade de Carapicuíba onde sem dúvidas será muito bem recebido.



