Prefeitura de Carapicuíba realizará mutirões de Papanicolau

Secretarias: Saúde

Data de Publicação: 20 de maio de 2011

Fundamental para o diagnóstico e prevenção do câncer do colo uterino, o exame de papanicolau pode ser realizado também no último sábado de cada mês

A Prefeitura de Carapicuíba realizará no último sábado de cada mês um grande mutirão de Papanicolau para atender mulheres que não conseguem comparecer nas UBS durante a semana. Essa medida tem por objetivo garantir mais proteção às mulheres de nosso município.

Nos últimos 50 anos, a incidência da mortalidade por câncer de colo uterino no Brasil vem diminuindo, graças às inovações da tecnologia usadas nos exames de Papanicolau.

O papanicolau é o exame que previne o câncer de colo uterino e deve ser realizado por todas as mulheres, pelo menos uma vez ao ano. Esse exame é uma maneira de diagnosticar a doença e determinar o risco de uma mulher que já teve relação sexual vir a desenvolver o câncer. Em atenção a saúde da mulher, a Prefeitura de Carapicuiba, através da Secretaria da Saúde, tem ampliado nos últimos anos o trabalho educativo de conscientização por meio de mutirões e palestras e campanhas.