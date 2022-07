Coordenadoria da Mulher de Carapicuíba organiza Encontro de Mulheres

Data de Publicação: 20 de maio de 2011

O evento acontece no próximo sábado, dia 31, no Jardim Veloso, a partir das 8h, e vai discutir projetos das secretarias municipais do Meio Ambiente e do Trabalho, voltados à geração de renda e emprego, além da situação da mulher negra na sociedade.



A Prefeitura de Carapicuíba realizará no próximo sábado, 31, um Encontro de Mulheres, que vai reunir representantes de entidades que trabalham em prol da questão de gênero, secretários do Governo municipal e moradoras do bairro e das localidades vizinhas.



A atividade é organizada pela Secretaria Municipal de Governo, através da Coordenadoria de Políticas Públicas para as Mulheres, com apoio das Secretarias do Meio Ambiente e de Trabalho e Geração de Renda.



Dinah Barros, que está à frente da Coordenadoria, que foi criada pelo prefeito Sergio Ribeiro em março deste ano, informa que o objetivo do Encontro será discutir projetos voltados à geração de renda e emprego para mulheres em situação de vulnerabilidade social e também a discriminação racial. “Em função da passagem do 25 de julho – Dia da Mulher Negra da América Latina e Caribe – vamos incluir na discussão, o papel da mulher negra na sociedade, em especial, nas relações de poder”, explica a Coordenadora.



Haverá exposição de dois programas de geração de renda a serem implantados pela Prefeitura: a fábrica de vassouras, e a criação de uma cooperativa para reciclagem de lixo.



O Encontro será aberto com um café da manhã para as convidadas, a partir das 8h.

Local: Regional do Jardim Veloso, Av. Jatobá, 567.

A participação será aberta a todas as mulheres que queiram estar presente ao evento.