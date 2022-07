Rock pela Paz reúne várias tribos na Aldeia de Carapicuíba

Data de Publicação: 20 de maio de 2011

Grupos de Rock cantam pelo fim da violência, do racismo e do preconceito



Diversas atrações estiveram presentes nos dois dias do II Rock pela Paz, que aconteceu no Teatro de Arena da Aldeia. Em sua segunda edição, o evento é uma realização da Prefeitura de Carapicuíba, através da Secretaria de Cultura e Turismo. No sábado (24) e domingo (25), representantes de diversas tribos que compareceram puderam apreciar vários ritmos, desde o reggae ao rock and roll. Apresentaram-se bandas, como Shapiros, Toque Místico, DL1, entre outros.





Texto: Helton Alves

Fotos: Reginaldo Guimarães