Carapicuíba comemora Dia de São Cristóvão

Secretarias: Cultura e Turismo

Data de Publicação: 20 de maio de 2011

No último domingo (25), Carapicuíba comemorou o dia de São Cristóvão. A comemoração do dia do santo dos motoristas se iniciou pela manhã, na missa celebrada na Paróquia de Santo Antônio, na Vila Caldas.

Após a missa, e a benção do padre aos motoristas, todos saíram em carreta com destino ao Carapicuíba Center Clube, onde houve uma confraternização, com shows e jogos.



Texto: Helton Alves

Fotos: Reginaldo Guimarães