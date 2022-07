Campanha do Agasalho beneficia mais de mil pessoas

Secretarias: Assistência Social

Data de Publicação: 20 de maio de 2011

A Prefeitura de Carapicuíba, através do Fundo Social de Solidariedade, entregou na última quinta-feira (22) e sexta-feira (23) cobertores e roupas, em comunidades do Ariston e da área livre, próxima à Lagoa de Carapicuíba. Os cobertores e roupas foram arrecadados na Campanha de Agasalho deste ano.

No Ariston, os agasalhos entregues na quinta-feira beneficiaram cerca de mil pessoas, enquanto 500 famílias foram beneficiadas na área livre, próxima ao Transbordo.



A Campanha do Agasalho continua. Doações podem ser feitas em todas as Secretarias e Departamentos da Prefeitura do Município.

Texto: Helton Alves

Foto: Gilberto Cerri