Parceria negociada pela Prefeitura de Carapicuíba garante reforma do “Campo do 15

Data de Publicação: 20 de maio de 2011

O local, que há anos concentra atividades esportivas e de lazer dos moradores do bairro da Vila Lourdes e adjacências, vai ganhar cara nova

O famoso Campo do 15, como é conhecido na região da Vila Lourdes, em breve estará totalmente reformado.

A Prefeitura de Carapicuíba, através de um convênio firmado com o município de Barueri, conseguiu que fosse efetuada no local, uma reforma completa, a título de compensação.



Por causa da obra de ampliação de uma avenida, o município vizinho precisou avançar em boa parte, no terreno do Campo. O fato causou a revolta dos moradores, que desde o início da gestão procuraram o prefeito Sergio Ribeiro, reivindicando uma solução.

A saída foi amigável, uma vez que em contrapartida a “invasão” do campo, ficou acertado pela Prefeitura de Carapicuíba, a reforma do lugar.

Banheiros, vestiários, parte elétrica e hidráulica, gramado, traves, e demais itens serão reformados, além da instalação de iluminação, playground e pista de cooper.

Satisfeitos, os moradores comemoram. “Este é o único local de lazer que muitas famílias têm aqui nas proximidades, então esta obra vai nos beneficiar muito”, afirma Adalto de Arruda, morador do bairro há 55 anos.

Ele ainda afirma que a reforma do Campo do 15 vai beneficiar, no mínimo, 600 famílias que costumam frequenta-lo.

Texto: Suzana Camargo

Fotos: Gilberto Cerri