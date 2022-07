Prefeitura bate novo recorde em recolocação de trabalhadores

Secretarias: Desenv. Econômico, Social e Trabalho

Data de Publicação: 20 de maio de 2011

Bom ambiente econômico, fruto de política econômica acertada do Governo Federal, cursos de qualificação e ações da Prefeitura garantem um novo recorde para a cidade em matéria de recolocação profissional

O PAT de Carapicuíba conseguiu superar mais uma marca. Entre janeiro e junho deste ano, o Posto de Atendimento ao Trabalhador reempregou 2803 profissionais, um crescimento de 108%, em relação a igual período do ano passado, quando recolocou 1344 trabalhadores. Esse resultado reflete o bom momento econômico por que passa o país, a prioridade dada aos cursos de qualificação, e a políticas de emprego, implementadas pela Prefeitura.

Em 2009, uma parceria com o SENAI possibilitou a oferta de vagas em vários cursos. Com carga horária de 160 horas ou dois meses, os cursos, gratuitos e ministrados no Ariston, variam de pedreiro assentador, pedreiro revestidor, pintor de obras a instalador elétrico, carpinteiro de formas e montador de painéis, e são oferecidos em três horários – manhã, tarde e noite, e em tempo integral aos sábados.

Uma das políticas exitosas levado a cabo pela Administração foi o I Feirão de Emprego, realizado em maio deste ano. Na ocasião, a Prefeitura, em parceria com a Força Sindical, montou vários estandes no Calçadão de Carapicuíba, onde foram disponibilizadas mais de 3 mil empregos, emitidas Carteiras de Trabalho, e cadastrado o Seguro-Desemprego. Cerca de Três mil e setecentas pessoas foram encaminhadas a novos postos de trabalho.

O I Feirão de Emprego foi um reforço às políticas de emprego do município, que já tem se destacado, desde o início de 2009, em matéria de políticas para o trabalhador. O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Carapicuíba tem sido campeão na Região Oeste em recolocação no mercado de trabalho recorrentemente. Apenas em 2009, Carapicuíba teve um saldo de recolocações de 5.239.

Esses bons resultados foram possíveis, graças a medidas adotadas pelo prefeito Sergio Ribeiro, no sentido de melhorar o relacionamento com os empregadores. A atual gestão passou a oferecer o espaço da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Social e Trabalho, aos setores de RH das empresas, para que se faça a seleção no próprio município, o que tornou a cidade bastante atrativa para os empresários.

Outro fator que aumentou a competitividade do trabalhador de Carapicuíba, segundo o Prefeito Sergio Ribeiro, foi a adoção do Bilhete Único em Carapicuíba. O Bilhete Único permite duas viagens com a mesma tarifa, diminuindo o custo do trabalhador com transporte, o que aumentou o interesse dos empresários, que geralmente arcam com os custos de vale transporte.

O sucesso da atuação do PAT também pode ser medido pelo comparativo dos resultados anteriores à atual Administração. A média mensal de empregabilidade nas administrações anteriores era de apenas 6 trabalhadores. Em fevereiro de 2009 já era registrado aumento de 1733,3 %. Em julho daquele, ano a Prefeitura encaminhou 1179 trabalhadores ao mercado, número maior do que os obtidos pelas outras cidades da Região Oeste.

O bom resultado do primeiro semestre de 2010 também é resultado das boas intervenções do Governo Federal na economia. De acordo com o IBGE, no primeiro semestre deste ano, a média da taxa de desemprego no Brasil caiu para 7,3%. O acumulado representa queda de 1,3 pontos percentual em relação aos primeiros seis meses do ano passado.

O rendimento médio do brasileiro também melhorou no período, crescendo 0,5% de um mês para o outro, fechando junho em R$ 1,423 mil. Na comparação com mesmo mês de 2009, o aumento foi de 3,4%.



Texto: Helton Alves

Fotos: Gilberto Cerri