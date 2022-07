Vigias da Prefeitura passam por capacitação

Secretarias: Segurança Pública e Controle Urbano

Data de Publicação: 20 de maio de 2011

Cerca de cento e cinqüenta vigias foram certificados pelo curso de capacitação, para melhorar o atendimento à população

Funcionários da Secretaria de Segurança passaram por um curso de capacitação, no dia 27 e 28 de julho. O objetivo é integrar esses profissionais à Administração, definindo procedimentos de trabalho, esclarecendo direitos e deveres, e a postura que os vigias devem observar.

O curso, de três horas de duração, foi ministrado por funcionários da Secretaria de Assuntos Jurídicos, de Administração, e da Segurança, e abordaram temas como “A importância do vigia no órgão público”, posturas a serem observadas, e os direitos e deveres dos funcionários.

Entre as condutas a serem seguidas, estão o trato com o munícipe, a manutenção das viaturas, a proibição de estacionamento em locais, em que cause transtornos ao serviço público, como frente de postos de saúde, a proibição de entrada de pessoas nos aparelhos públicos, após o término do expediente.

“O curso conseguiu superar nossas expectativas, tanto que a intenção da Secretaria é manter os cursos com uma periodicidade menor, de maneira a reciclar os nossos funcionários. Criamos um ambiente de discussão e sugestão, e pretendemos manter”, ressaltou Carlos Serafim, Chefe de Gabinete da Secretaria de Segurança.



Texto: Helton Alves

Fotos: Secretaria Municipal de Segurança