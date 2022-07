Parceria entre Prefeitura e Instituto Fabrica leva brincadeiras às crianças

Data de Publicação: 20 de maio de 2011

Instituto Fabrica e Prefeitura leva aos bairros gangorras, escorregadores, casas de bonecas e outras brincadeiras nestas férias

As crianças de Carapicuíba têm nessas férias mais uma oportunidade de lazer. O Instituto Fabrica, em parceria com a prefeitura, tem desenvolvido na cidade um projeto itinerante, que leva as comunidades da cidade uma série de atividades lúdicas. O objetivo é manter o projeto até 8 de agosto, dando oportunidades de lazer às crianças, durante as férias escolares.

O projeto, que já foi levado ao Ariston e Vila Lourdes, nas terças e quintas-feiras, e reuniu em cada evento mais de cem crianças, leva, a estas comunidades oficinas de teatro e pintura, piscina de bolinhas, gangorras, escorregadores, casa de bonecas, entre outras oportunidades de brincadeira e lazer. A Prefeitura cede o transporte, alimentação e outras infra-estruturas necessárias. Os monitores das atividades trabalham voluntariamente.

O Instituto Fabrica (Família Brasileira de Apoio Integral à Criança e ao Adolescente) existe há mais de um ano. Nascida por ocasião da comemoração dos 20 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), a entidade tem por objetivo oferecer orientações aos pais nesta temática e fazer trabalhos de prevenções junto ao adolescente, no tocante a seus problemas, como drogas, DST, gravidez, precoce, entre outras.

O Instituto ambiciona oferecer ainda no início do mês de agosto oficinas de Teatro, de Xadrez, de Cestaria e curso de capoeira. Com o trabalho sempre focado nas crianças e nos adolescentes.

Neste momento o projeto percorre vários bairros para dar oportunidades maiores às comunidades. “No início pensamos em fazer as atividades em ambiente fixo. Depois pensamos: por que fazer no instituto, em vez de ir até eles? Assim damos mais oportunidades”, rematou Lenimar de Freitas, presidente do instituto.



Texto: Helton Alves

Fotos: Instituto Fabrica