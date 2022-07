Prefeito Sergio Ribeiro recebe doação de terreno para construção de mais uma unidade escolar

Na terça-feira, 03 de agosto, ele participou de almoço em que a Associação Santa Terezinha formalizou a doação ao Município, para implantação de uma creche do programa Proinfância

O prefeito Sergio Ribeiro participou de almoço na Associação Santa Terezinha, no qual foi formalizada doação, para o Município, de um terreno com extensão de 2.800 metros quadrados. Estiveram presentes a Secretária Municipal de Educação, Aparecida Graça Carlos, o Coordenador da entidade, Nelson Alda, e as irmãs católicas, Lúcia e Bernadete.

No terreno será construirá mais uma unidade de educação, dentro do Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil (ProInfância), do Governo Federal, podendo atender até 450 crianças.

Também em parceria com a Associação Santa Terezinha, a Prefeitura migrará duas escolas de educação infantil municipais, que hoje funcionam em imóveis alugados, para o espaço físico da Associação.

A Associação Santa Terezinha possui um abrigo no qual estão 107 crianças em situação de risco social, mantém, em convênio com a Prefeitura, uma creche que atende 100 crianças, e por intermédio de parceria com a administração municipal, uma Emei onde são atendidas 150 crianças. Num outro projeto chamado Armazém Cultural, atende cerca de 250 crianças.

O prefeito desenvolverá, junto a direção da Associação o plantio de alguns alimentos utilizando uma parte do vasto terreno da entidade, tais como: mandioca, alface, repolho, dentre outros e propôs que fosse construído um viveiro no local.

A Associação Santa Terezinha realiza seu trabalho através de parcerias, convênios e, sobretudo, doações.

