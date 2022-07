Cerimônia de Entrega do Plano de Carreira do Magistério

Secretarias: Educação

Data de Publicação: 20 de maio de 2011

Nesta sexta-feira, dia 6, a Prefeitura de Carapicuíba fará a Cerimônia de Entrega do Plano de Carreira do Magistério da Rede Municipal de Ensino. O evento será às 19 horas na Igreja Mensagem do Amor de Deus, situada à Av. Santo Estevão, 347 – Jardim São Daniel, e contará com a presença de centenas de professores, autoridades e representantes de entidades.

A imprensa regional é convidada a prestigiar este importante evento, que representa uma conquista importante para os professores.

Os trabalhos de elaboração do Plano de Carreira tiveram início em janeiro deste ano e contaram com a assessoria do Instituto Brasileiro de Sociologia Aplicada, presidida pelo sociólogo Cesar Callegari, junto a comissão formada por representantes das Secretarias Municipais da Educação, Administração, Governo, Fazenda, Assuntos Jurídicos, Sindicato dos Funcionários Públicos e Apeoesp.

Em 2004 teve início o processo de municipalização de seis escolas que integravam a rede estadual, mas somente nesta Gestão, o Plano de Carreira tornou-se uma prioridade Prefeitura.



