Inscrições abertas para Basquete Feminino

Secretarias: Esporte e Lazer

Data de Publicação: 20 de maio de 2011

A Secretaria de Esportes de Lazer de Carapicuíba informa que estão abertas as inscrições para meninas interessadas em praticar Basquetebol.

As matrículas são gratuitas e as jovens devem ter de 7 a 21 anos, devendo comparecer no Ginásio Tancredo Neves, situado na Av. Inocencio Seráfico, 2005 ou no Ginásio Ayrton Senna, que fica na Av. Antonio Faustino dos Santos, 98.

Para efetuar a matrícula é necessário apresentar copias de RG, Declaração Escolar, comprovante de endereço, duas fotos 3 x4 recentes e atestado médico atualizado, que pode ser feito gratuitamente no local.

Texto: Rogério Roque