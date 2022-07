Atriz global Elizabeth Savala apresentará a peça Friziléia no Calçadão de Carapicuíba

A partir de convite feito pelo Prefeito Sergio Ribeiro, a artista consagrada pelo público nas novelas da TV Globo, exibirá espetáculo no próximo dia 21 de agosto para toda a população.

No próximo dia 21 de agosto o público de Carapicuíba e dos municípios vizinhos terão um raro privilégio: assistir, de perto, uma apresentação totalmente gratuita, do espetáculo “Friziléia”, encenado pela atriz Elizabeth Savala.

A famosa artista, consagrada por sua atuação em diversas novelas da TV Globo, peças teatrais e também no cinema, traz para Carapicuíba um projeto maravilhoso que objetiva levar arte a pessoas que muitas vezes nunca tiveram a oportunidade de ver uma peça teatral.

Elizabeth recebeu convite do prefeito Sergio Ribeiro para se apresentar no Município. Acompanhada do marido, o dramaturgo Camilo Áttila, a atriz visitou o Gabinete da Prefeitura em julho, ocasião em que apresentou a Sergio Ribeiro o projeto “Teatro de Graça na Praça”, dentro do qual encena a peça “Friziléia – Uma esposa à beira de um ataque de nervos”.

Elizabeth e sua companhia teatral têm percorrido diversas cidades do país, apresentando o espetáculo ao ar livre. Sergio Ribeiro ficou emocionado com o projeto e parabenizou o casal. O local escolhido para a apresentação foi o Calçadão, na região Central. “Fiquei maravilhado pelo fato de poder levar às pessoas de todas as idades e condições sociais, uma peça teatral encenada por uma das atrizes mais consagradas da dramaturgia brasileira, como é Elizabeth e ainda, porquê ações desse tipo vêm de encontro com a política de atuação desenvolvida nossa gestão”, afirmou o Prefeito.

A atriz também ficou empolgada com a apresentação na cidade, “Parabenizo a sensibilidade do Sergio Ribeiro em entender a importância de levar cultura de forma acessível a população, e por entendido a grandeza de nosso projeto”, comentou.

Toda a estrutura da peça é trazida pela companhia teatral que acompanha Elizabeth no projeto. A Prefeitura apoiará a iniciativa com infra-estrutura de banheiros químicos e iluminação.

“Friziléia”

No palco, Elizabeth Savala vive situações do cotidiano de uma mulher, que vive a mercê dos caprichos e exigências do Marido e filhos. O texto faz uma crítica aos homens que vêem suas esposas como meras cuidadoras do lar e dos filhos, sem dar-lhes espaço, respeito, reconhecimento e não dividindo com elas, as tarefas domésticas. Na peça, o "drama" do assunto tratado no contexto, é abordado em tom de comédia, deixando-a leve e divertida. SERVIÇO:

“Friziléia” Uma mulher à beira de um ataque de nervos

Texto: Camilo Áttila e Luiz Campello

Direção: Luiz Arthur Nunes

Estrelando: Elizabeth Savala (como Friziléia)

Quando: 21 de agosto

Horário: 19 horas

Local: Calçadão de Carapicuíba (Centro, próximo a Estação de Trem CPTM).