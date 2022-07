Censo do IBGE começa em Carapicuíba com 270 recenseadores

Data de Publicação: 20 de maio de 2011

No dia 2 de agosto de 2010, o IBGE iniciou a coleta de dados do XII Censo Demográfico, que se constituirá no grande retrato da população brasileira e será a base sobre a qual deverá fundamentar todo o planejamento público e privado da próxima década.

Em Carapicuíba, a Prefeitura apoiou a equipe do IBGE desde o mapeamento das ruas ao oferecimento de estrutura para o trabalho. O Posto Central do IBGE e os postos regionais foram cedidos pela Prefeitura. Outra ação importante para o desenvolvimento do trabalho dos recenseadores foi a intermediação junto às empresas de ônibus para a isenção das tarifas.

O IBGE fará a coleta de dados com uma equipe de 270 recenseadores no município, identificados com boné, colete azul, crachá expedido pelo IBGE e computador de mão. O morador pode solicitar o Documento de Identidade (RG) para comprovar as informações do crachá.

No caso de dúvidas, qualquer um pode entrar em contato com o IBGE e consultar a lista de recenseadores cadastrados, por telefone: 0800-721-8181 e pela internet: