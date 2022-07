Cine Tela Brasil exibe sucessos do cinema

Secretarias: Cultura e Turismo

Data de Publicação: 20 de maio de 2011

Sucessos, como Menino da Porteira e Era do Gelo 3, serão exibidos no Parque do Planalto, neste mês de agosto





Em março do ano passado, o projeto esteve no Parque dos Paturis. Na ocasião, foram exibidos quatro filmes, entre eles, Meu Nome não é Johnny, Era uma Vez, e Garotos Cósmicos. No repertório desse ano, o expectador poderá encontrar sucessos como Era do Gelo 3 e Menino da Porteira. O município de Carapicuíba recebe pela quarta vez o projeto Cine Tela Brasil . O projeto, que é uma realização da produtora Buriti Filmes com patrocínios da Fundação Telefônica e da empresa concessionária do Rodoanel CCR, apresenta gratuitamente sucessos do cinema nacional e internacional, em sessões que atingem desde crianças, a jovens e adultos.Com o apoio da Prefeitura de Carapicuíba , que oferece a infra-estrutura necessária, este ano, o Cine Tela Brasil apresentará sessões no Parque do Planalto, onde estará nos dias 11, 12 e 13 de agosto, nos períodos da tarde e noite. Com exceção da sessão das 18h, todo o horário será preenchido com alunos das escolas municipais, para complementação das aulas.Em março do ano passado, o projeto esteve no Parque dos Paturis. Na ocasião, foram exibidos quatro filmes, entre eles, Meu Nome não é Johnny, Era uma Vez, e Garotos Cósmicos. No repertório desse ano, o expectador poderá encontrar sucessos como Era do Gelo 3 e Menino da Porteira.

Serviço:

Exibição de cinema do projeto Cine Tela Brasil

Data: 11, 12, e 13 de agosto

Local: Parque do Planalto

Endereço: esquina da Estrada Dr. Miguel Vieira Ferreira com a Rua Serra das Agulhas Negras

Veja a Programação completa:

Dias 11, 12 e 13 de agosto

14h30 – O Grilo Feliz e os Insetos Gigantes (Classificação Livre)

16h00 – A Era do Gelo 3 (Classificação Livre)

18h00 – As Melhores Coisas do Mundo (Classificação 14 Anos)

20h00 – O Menino da Porteira (Classificação 12 anos)

Texto: Helton Alves