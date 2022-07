Secretaria da Saúde faz prestação de contas em Audiência Pública

Data de Publicação: 20 de maio de 2011

Secretária da Saúde fez breve explanação sobre os trabalhos realizados durante a atual administração



Na última quinta-feira (5), foi realizada uma audiência pública para prestação de contas da Secretaria de Saúde. Na ocasião, a Secretaria de Saúde Simone Augusta Marques Monteaperto explanou a respeito da situação da área no município e as realizações da Prefeitura.



A Secretária falou da missão da Secretaria da Saúde, que é de garantir acesso às ações para promoção e consolidação do Sistema Único de Saúde, com a efetiva participação de gestores, colaboradores e usuários envolvidos na melhoria da qualidade de vida. Simone Monteaperto também destacou que a atual gestão tem aplicado cerca de 25% do orçamento do município em saúde, dez pontos percentual acima do estabelecido pela legislação.



Uma forma de democratizar a informação e dar transparência aos gastos públicos, a audiência foi um espaço em que a população pôde tomar conhecimento da forma e do percentual do orçamento gasto com saúde, e dos serviços que são oferecidos pela administração.

A Prefeitura oferece os seguintes serviços: