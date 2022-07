Prefeitura realiza III Virada Evangélica

Secretarias: Cultura e Turismo

Data de Publicação: 20 de maio de 2011

Evento oficial do município, a Virada Evangélica começará no Teatro Municipal



Na sexta-feira (27) e sábado (28) acontecerá a III Virada Evangélica de Carapicuíba.



O evento, que foi incluído no Calendário Cultural da cidade pela Lei 2771/2007, começará no Teatro Jorge Amado, às 18 horas, prosseguindo depois para o Calçadão de Carapicuíba, às 9 horas.



A realização é da Prefeitura de Carapicuíba, através da Secretaria de Cultura e Turismo, e do COMPAC (Conselho de Ministros e Pastores de Carapicuíba).

O Teatro Municipal Jorge Amado fica na Avenida Mirian, 86 – Centro.



