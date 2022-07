Novo prédio da FNC é inaugurado no Centro da cidade

Data de Publicação: 20 de maio de 2011

A inauguração do novo campus da Faculdade Nossa Cidade, na última sexta, 6, colabora, dentre diversos aspectos, com a autoestima da cidade. O novo cartão postal do Centro passará a ser, em breve, o maior pólo educacional da região, com duas faculdades (Fatec e FNC), escola técnica (ETEC) e a unidade do Sesi, além do Parque da Lagoa, com atividades esportivas.



Na última sexta-feira o prefeito Sergio Ribeiro participou da inauguração no novo campus da Faculdade Nossa Cidade, construído ao lado da Fatec/Etec, na Vila Gustavo Corrêa. Parceira da FNC, a Prefeitura de Carapicuíba concedeu, após processo licitatório, a área da construção do novo campus em regime de Comodato por 30 anos. Dentre os compromissos assumidos pela instituição, estão a construção da creche na Vila Gustavo Corrêa, inaugurada em maio deste ano.



Durante a cerimônia de inauguração do prédio, o anfitrião da professor Joel Garcia de Oliveira, mantenedor da FNC, agradeceu ao prefeito e vereadores pelo apoio nos investimentos. “Os senhores entenderam a importância da nossa proposta e nos apoiaram integralmente”.

O prefeito Sergio Ribeiro falou da construção do pólo educacional naquele local, com a Fatec/Etec, SESI e FNC. “É significativo que a FNC tenha dado o ponta-pé inicial neste crescimento que vamos conhecer nessa região, com o início da construção do SESI ainda este ano e do Shopping, que unirá todo este pólo ao calçadão”.



Amplo espaço acadêmico

O prédio conta com 31 salas de aula, um mini auditório e seis laboratórios, distribuídos em quatro andares, além da biblioteca, secretaria, sala dos professores, cantina, complexo esportivo, cantina e estacionamento. A Faculdade possui, ainda, laboratórios de informática, anatomia e didática, além da completo exportivo.



A FNC oferece cursos de graduação de Administração, Letras, Pedagogia, Educação Física e cursos de Gestão em Recursos Humanos, Tecnologia da Informação, Segurança Privada, Financeira, Logística e Marketing. Os cursos de graduação variam entre 3 a 4 anos e os de gestão são de dois anos de duração.O projeto do Campus prevê a construção de mais sete prédios, além do Auditório.



A diretora Samira Fortunato falou que a Faculdade intensificará as ações sociais no município, vinculando-os às atividades dos cursos. Já realizamos campanhas de arrecadação de brinquedos para entregar a entidades que trabalham com crianças carentes. “Constantemente abrimos nosso espaço para cursos e palestras da Prefeitura e usaremos nossos espaços esportivos para desenvolver atividades com a comunidade”, enfatizou.