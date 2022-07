Palestra do médium Divaldo Franco reúne 4 mil pessoas

A atividade, que teve apoio da Prefeitura de Carapicuíba, reuniu pessoas de várias cidades na Casa de Shows Expo Oeste

A casa de shows, Expo Oeste, situada na região Central de Carapicuíba, ficou lotada na última sexta-feira, 6 de agosto. Segundo os organizadores, cerca de 4 mil pessoas vieram do Município e de cidades vizinhas, incluindo a Capital, para aproveitarem uma oportunidade única: ver de perto o médium, orador espírita Divaldo Franco.

O local foi organizado, com carinho, pelas sete casas espíritas localizadas em Carapicuíba, sob a coordenação da “Oficina de Luz”. O evento contou com apoio da Prefeitura do Município.

Esta foi a primeira vez que Divaldo Franco visitou a região Oeste da Grande São Paulo. Na Expo Oeste, Divaldo Franco autografou livros de sua autoria e apresentou uma palestra. O orador espírita foi antecedido por apresentação de grupos musicais ligados às casas espíritas da cidade.

Em um silêncio respeitoso, a palestra de Divaldo foi seguida por milhares de pessoas, que a apreciaram. Ele contou uma história, envolvendo personagens e transmitindo, através deles e da narrativa, mensagens espirituais de amor e fraternidade.

O prefeito Sergio Ribeiro, que através da Prefeitura deu todo o apoio estrutural e institucional ao evento, esteve presente. Cumprimentou Divaldo Franco e todos os presentes, sem deixar de pedir ao orador espírita que autografasse seus livros para ele.

