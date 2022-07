Minuta do Plano de Carreira é entregue a professores municipais de Carapicuíba

Secretarias: Educação

Data de Publicação: 20 de maio de 2011

Parte integrante do programa de governo do prefeito Sergio Ribeiro, a Minuta do Plano de Carreira dos professores está se tornando uma realidade. Entregue simbolicamente aos professores, a partir de agora será alvo de ampla discussão entre a categoria.



Na última sexta-feira, dia 6, centenas de professores da Rede Municipal de Ensino reuniram-se para assistir a apresentação e entrega do Plano de Carreira e Estatuto do Magistério. A exposição foi feita pelo sociólogo Cesar Callegari, presidente do Instituto Brasileiro de Sociologia Aplicada (IBSA), que assessorou a Comissão do Plano de Carreira, desde janeiro deste ano.



Participaram do evento a Secretária da Educação, Aparecida da Graça Carlos e o Secretário da Administração, Aguimarães Caldas, representantes do IBSA, membros da Comissão e centenas de professores.



O Secretário da Administração ponderou a respeito da expectativa dos professores, que nunca antes tiveram a oportunidade de discutir a organização, condições de trabalho e salários, e das limitações da Prefeitura, que tem o menor orçamento per capita do estado de São Paulo e não pode destinar mais do que 54% em salários. “Nosso desafio será como uma equação: não frustrar os anseios dos educadores e mantermo-nos dentro da nossa realidade orçamentária. Este é o caminho para um futuro seguro”.



A Secretária da Educação lembrou que a Comissão e o Instituto reuniram-se exaustivamente para elaborar o projeto dentro da realidade de Carapicuíba. “Poderíamos ter optado simplesmente encomendar um plano pronto e acabado, sem que houvesse a participação dos nossos educadores, porém esta não é a concepção deste governo, tão pouco a concepção do Instituto que nos auxiliou.



O sociólogo Cesar Callegari disse que aceitou o convite para este desafio graças à convicção, do prefeito Sergio Ribeiro e da secretária da Educação, em avançar a Educação a partir da valorização do Magistério. “O atual plano de carreira foi criado no tempo em que a Administração só se responsabilizava pela educação infantil. Ao longo dos anos, foram criados cargos sem planejamento, e agora há uma multiplicidade de funções e salários para atividades idênticas”.



O presidente do IBSA fez uma explanação a respeito dos principais tópicos do documento entregue, como a evolução funcional dos professores, valorização do esforço pessoal e coletivo, avaliação do desempenho profissional que valorize os avanços, regras claras para escolha de diretores e supervisores de ensino, escolha democrática do vice-diretor e coordenador pedagógico, inclusão das ADIs no Plano como “Quadro de Apoio ao Magistério”, dentre outros.



A Secretaria da Educação promoverá uma ampla discussão entre os professores. Merece destaque o dia 20 de agosto, quando acontecerá a “Parada Pedagógica” e o fechamento das discussões, no dia 15 de outubro, dia do Professor, com a entrega do Projeto de Lei à Câmara Municipal.



Texto: Cida Diniz

Fotos: Secretaria Municipal de Educação