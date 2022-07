Prefeitura de Carapicuíba realiza I Encontro de Economia Solidária

Data de Publicação: 20 de maio de 2011

Encontro de Economia Solidária discutirá formas alternativas de organização econômica e geração de renda



Na próxima sexta-feira (27), a partir das 9 horas, a Prefeitura de Carapicuíba realizará o I Encontro Municipal de Economia Solidária, na Igreja Santa Rita. O objetivo é apresentar o programa “Cidade Solidária”, que foi instituído pela lei municipal 2.992/2010, as ações desenvolvidas nesse setor, e oficializar a comissão municipal de Economia Solidária.

A Economia Solidária é uma forma alternativa de geração de renda, que prioriza o ser humano, em detrimento do capital, e desde início de 2009, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Social e Trabalho, através da Coordenadoria de Economia Solidária, tem contribuído com o fomento a atividades produtivas focadas no associativismo e cooperativismo, como forma de superação da pobreza e valorização das pessoas.

Um dos projetos importantes que a Prefeitura tem garantido para o município é a instalação de um Banco Comunitário, que proporcionará o desenvolvimento de várias comunidades, através do microcrédito, moeda social e educação econômica. O Banco Comunitário, previsto para ser instalado ainda neste semestre, é fruto de uma parceria com a Fundação Universidade de São Paulo, entidade selecionada em chamada da Secretaria Nacional de Economia Solidária (SENAES).

A Prefeitura também tem trabalhado em outros programas de geração de renda. No Armazém da Natureza, já funciona uma fábrica de vassouras, a partir da utilização de garrafas PET. O projeto, que conjuga geração de renda e desenvolvimento sustentável, foi apresentado no I Encontro das Mulheres, e tem por objetivo a criação de renda para mulheres de baixa renda. Além dessa ação, Prefeitura também fomenta e dá assessoria a grupos de costura da cidade.

O I Encontro de Economia Solidária é aberto a toda a população, e a Prefeitura tem por objetivo atingir entidades do 3º setor, – como ONGs e fundações -, igrejas, associações de classe, clubes de serviços, beneficiários de programas sociais, empreendedores, gestores públicos, e estudantes.



Confira a programação do Encontro:

08h30 – Recepção e credenciamento.

09h00 – Mesa de abertura – Prefeito Sérgio Ribeiro/ Secretário do desenv. Econômico Dr. Marcelo Dourado (SDEST).

09h45 – Economia solidária como estratégia de desenvolvimento.

Huberlan Rodrigues: Diretor do programa ECOSOL e desenvolvimento sustentável da fundação UNITRABALHO.

10h45 – Intervalo Café.

11h00 – A construção das políticas pública de Economia Solidária: Avanços e desafios.

Sandra Praxedes: Coordenadora do programa “Osasco Solidário” e Coordenadora nacional da rede de gestores públicos em ECOSOL

12hs – Almoço

13h – Atividade cultural.

13h30 – Economia solidária: A visão de quem faz.

Marineide Alves: Presidente da Cooperativa de catadores COOPERNATUZ/Osasco

Ivone Maria Silva: Empreendimento de alimentação “Vitória, festa e sabor” /Osasco

14h30 – O programa “Cidade Solidária”: A construção da ECOSOL em Carapicuíba.

Luciano Mina: Coordenador de ECOSOL da secretaria do desenvolvimento Econômico e Trabalho de Carapicuíba/Fórum paulista de ECOSOL.

15hs – Finanças solidárias: o papel dos bancos comunitários.

Diogo Jamra Tsukumo: Núcleo de estudos de economia solidária da USP (NESOL/USP) coord. Instituto Kairós-Etica e resp. Social.

16h15 – Intervalo Café

16h30 – Comissão municipal de economia solidária de Carapicuíba



