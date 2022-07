Prefeitura de Carapicuíba atende pacientes de hemodiálise no próprio Município

Data de Publicação: 20 de maio de 2011

Através da parceria firmada com uma clínica particular situada na Granja Vianna, não será mais preciso encaminhar os pacientes com insuficiência renal até a Capital para realizar o tratamento.

Uma área cercada por exuberante natureza, com um lago, pássaros e muito verde. É nesse ambiente bonito e agradável que os pacientes da rede pública municipal de Saúde de Carapicuíba, portadores de insuficiência renal crônica e que necessitam de hemodiálise, passaram a ser atendidos desde o último mês de julho.

A Prefeitura do Município, através da Secretaria Municipal de Saúde e Medicina Preventiva, firmou parceria com o Complexo Hospitalar Granja Viana, clínica privada de alto padrão, que realizará o tratamento em sua Unidade de Hemodiálise.

“Foi preciso mais de um ano de luta, idas e vindas, em diversas esferas do Governo do Estado e Ministério da Saúde. Tivemos de convencer algumas instituições a importância do tratamento de hemodiálise ser realizado no Município, principalmente para aqueles que dependem exclusivamente do SUS, e finalmente concretizamos a parceria em julho de 2010”, comenta a Secretária Municipal de Saúde de Carapicuíba, Simone Augusta, sobre a trajetória que traçou ao lado do prefeito Sergio Ribeiro, até a recente conquista.

Até então, a Rede Pública de Saúde de Carapicuíba não oferecia tratamento para pessoas que necessitassem de hemodiálise.

“Os pacientes, na sua grande maioria, apesar de fragilizados pela doença, tinham de ser encaminhados a outros municípios e até mesmo para a Capital, onde a Secretaria conseguia a realização das sessões de hemodiálise, em duas ou mais vezes por semana”, explica o prefeito Sergio Ribeiro.

Ele enfatiza a importância de ter sido conquistado um local dentro de Carapicuíba para que essas pessoas possam se tratar. “Ficamos muito contentes em conseguirmos firmar essa parceria para o Município, pois sabíamos o quanto era difícil para os pacientes. Agora, além de estarem em local mais acessível, realizarão as sessões de hemodiálise em tratamento humanizado e num local que possui equipamento de primeiro mundo”, complementa o Prefeito.

O diretor clínico do Complexo Hospitalar Granja Viana, Dr Armando de Carvalho Jr., afirma ter encontrado na atual gestão municipal de Carapicuíba, a “seriedade e apoio” que buscava para colocar em prática o antigo projeto voltado a atender pacientes do Município e de cidades vizinhas, com baixa renda, que precisam do tratamento de hemodiálise. “Iniciamos, nesta primeira fase, com 120 atendimentos, numa segunda fase vamos expandir para 240, já trabalhando para atingir 340 pacientes”, informa o médico.

O local de atendimento

A Unidade de Hemodiálise do Complexo Hospitalar Granja Viana, localizada dentro de um condomínio situado na Estrada da Fazendinha possui equipamentos de última geração, monitorados por médicos e profissionais altamente especializados e proporciona aos pacientes um acolhimento e tratamento mais humanizado.

O Complexo Hospitalar Granja Viana é um hospital de retaguarda, que une natureza e infra-estrutura de assistência médica, oferecendo assim o melhor tratamento a pacientes de longa permanência.







O que é Hemodiálise

É um processo de filtragem mecânica do sangue, utilizado por pessoas que são portadoras de insuficiência renal.

Por meio de uma máquina o sangue é retirado do organismo e levado até o dialisador para que sejam retiradas as toxinas e outras substâncias indesejáveis que trazem prejuízo ao organismo.

Na hemodiálise o sangue passa por uma depuração e retorna limpo ao organismo.



Fotos: Diego Bustamante