Pastoral da Criança de Carapicuíba atua em 24 bairros contra a desnutrição infantil

Secretarias: Assistência Social

Data de Publicação: 20 de maio de 2011

Ao completar vinte anos de trabalho na cidade, a Pastoral da Criança fará, no próximo domingo,22, uma grande festa comunitária no Ginásio Tancredão, a partir das 8 horas.

A Pastoral da Criança é uma ONG que atua em todos os estados brasileiros, e fora do Brasil. Através de voluntários, desenvolve ações de saúde, nutrição, educação, cidadania e espiritualidade nas comunidades pobres. As atividades visam promover o desenvolvimento integral das crianças, desde a concepção até os seis anos de idade, e a melhoria da qualidade de vida das famílias.

Em Carapicuíba, a Pastoral da Criança conta com 147 agentes inseridas em oito paróquias da Igreja Católica, que trabalham com cerca de mil crianças, além de gestantes.

Presente em 24 bairros da cidade, as agentes realizam visitas para encontrar famílias carentes que ainda não conhecem o trabalho. Após o cadastro das crianças, as famílias assumem o compromisso de participar mensalmente, da Celebração da Vida, quando passam pela pesagem e medição da altura. Na ocasião, acontecem atividades artísticas, confraternizações e a entrega da multimistura, um composto alimentar natural (ver receita abaixo), para ser acrescida na alimentação das crianças e gestantes.

No próximo domingo, 22, a Pastoral da Criança comemora 20 anos de trabalho em Carapicuíba. A celebração acontecerá durante todo o dia, a partir das 8 horas, no Ginásio de Esportes Tancredo Neves (Av. Inocêncio Seráfico, 2005), com diversas atividades.



Multimistura

Receita da Pastoral da Criança contra desnutrição e anemia