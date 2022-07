Prefeitura de Carapicuíba realiza Encontro de Hip Hop

Data de Publicação: 20 de maio de 2011

O Encontro terá várias atrações musicais e discussões a respeito de políticas públicas voltadas para a cultura Hip Hop



A Prefeitura, através da Coordenadoria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, realizará no próximo sábado (28) o projeto Hip Hop Attack. O evento, que acontecerá no Parque dos Paturis, a partir das 14 horas, terá muita música, e discussão de políticas e projetos a respeito da Cultura Hip Hop.

O encontro, que tem o apoio da ONG Igual Eu Não, terá atrações de Carapicuíba e São Bernardo do Campo. São convidados Lord C, Projeto Pandora, Kada Kual, Diretoria da Goma, Slow, Studio Kosa, Kães de Caça, e Saliberte Reggae. A discotecagem é de Lord C, Pixote e outros DJs convidados.

Aproveitando a ocasião, será realizado o pré-lançamento do Grupo Família 4 Vidas. Também será discutida a criação da Casa do Hip Hop na cidade, a instituição de oficinas, e a elaboração de projeto de lei, que institua a Semana do Hip Hop no Calendário Oficial da Cidade.

Serviço:

Hip Hop Attack

Dia: 28 de agosto, a partir das 14 horas

Local: Parque dos Paturis

Texto: Helton Alves

Arte: Gilberto Cerri