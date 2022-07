Convênio da Prefeitura garante melhorias à Marginal do Ribeirão Carapicuíba

Data de Publicação: 20 de maio de 2011

Acordo entre CCR, Prefeituras de Osasco e Carapicuíba tornará melhor o sistema viário, no entorno do Rodoanel



Representantes da Prefeitura de Carapicuíba, da Prefeitura de Osasco, e da empresa concessionária do trecho oeste Rodoanel CCR estiveram reunidos no Centro Administrativo, na última quinta-feira (19). A reunião teve por objetivo a discussão de novas intervenções viárias na Avenida Marginal do Ribeirão, e no acesso ao Rodoanel.

Desde o início da atual administração, a Prefeitura de Carapicuíba tem reivindicado contrapartidas à cidade, em função dos impactos provocados pela construção do Rodoanel. Entre as contrapartidas, estão a recuperação do pavimento e a requalificação da marginal do Ribeirão, a instalação de semáforos ao longo da via e a construção de um acesso mais seguro ao Rodoanel.

Os resultados começam a aparecer agora. Vários semáforos já foram instalados, a via se encontra melhor sinalizada, e o término da obra, antes prevista para ser entregue só em 2012, será antecipado para o final de setembro.

“Com este acordo com o Governo do Estado, conseguimos antecipar para o próximo mês. A via receberá sinalização vertical e horizontal e semafórica; e Carapicuíba ainda terá uma entrada mais segura para o Rodoanel”, comentou Alexandre Pimentel, Secretário de Desenvolvimento Urbano e Habitação.

Outro assunto tratado na reunião foi a intervenção viária, que deixará as duas marginais do Ribeirão Carapicuíba funcionando em um sentido único.

“A discussão foi importante. Estabelecemos que a Marginal do lado de Carapicuíba terá sentido em direção aos bairros até a rotatória, em frente a Udiaço, enquanto do outro lado do Rodoanel, no território de Osasco, o fluxo será em direção ao centro, melhorando o trânsito e a qualidade de vida da nossa população, que muito merece”, completa Alexandre Pimentel.





