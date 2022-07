Fundo Social de Solidariedade recebe donativos da associação Parque Primavera

Data de Publicação: 20 de maio de 2011

Em um encontro na residência da síndica do Condomínio Parque Primavera, o Fundo Social de Solidariedade recebe mais de 100 cobertores



A Presidente do Fundo Social de Solidariedade Sra. Áurea Rodrigues reuniu-se na última segunda-feira (23) com a presidente da Associação do Condomínio Parque Primavera Dra. Maria Cecília Miluzzi. O encontro teve por objetivo receber 110 cobertores, doados pela associação, para serem distribuídos a famílias carentes da cidade.

A Presidente da Associação falou sobre o engajamento dos associados no trabalho social em Carapicuíba. “Nosso intuito sempre foi colaborar com a parte social em Carapicuíba. Assim a diretoria da associação decidiu cotizar entre si, no sentido de colaborar com a campanha do agasalho. Com a arrecadação compramos os cobertores, que tem uma abrangência maior, serve para todo mundo“.

A Sra. Áurea Rodrigues agradeceu a doação, e comentou sobre a importância das doações para o Fundo Social de Solidariedade. “Os cobertores já estavam no fim e essa doação aumenta a nossa possibilidade de alcançar um maior número de pessoas. A campanha do agasalho continua, e ainda estamos recebendo donativos, sobretudo porque sempre podem ocorrer situações de calamidade, como chuvas, e o Fundo sempre tem necessidade”.

A Campanha do Agasalho 2010 foi lançada em maio. Desde então foiram recolhidos vários donativos, que já foram entregues em várias regiões carentes da cidade. Só na área próxima ao CSU, no Ariston, mais de mil pessoas foram beneficiadas.



Outras ações

O Fundo Social de Solidariedade também desenvolve outras ações, no sentido de beneficiar famílias em situação de vulnerabilidade social. Em julho desse ano 117 casais formalizaram o matrimônio, no Casamento Comunitário, que aconteceu no Ginásio Tancredão. Parte do Projeto Vidas Novas, o Fundo também já doou mais de 400 kits às gestantes da cidade.





