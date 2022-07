Carapicuíba promove rodada de Handebol

Secretarias: Esporte e Lazer

Data de Publicação: 20 de maio de 2011

O Ginásio Tancredão de Carapicuíba recebe a 3ª rodada da 7ª Freguesia Handball Cup neste fim-de-semana, 28 e 29 de agosto, com a participação de equipes de Carapicuíba, Póa, Praia Grande, Guarujá, Santana de Parnaíba, Jacareí, Franco da Rocha, Santana de Parnaíba e São Paulo.

O evento é considerado como um dos maiores do Estado de São Paulo com a participação de mais de 30 equipes de Handebol, sendo que a Secretaria de Esportes e Lazer de Carapicuíba participará com as equipes masculina e feminina.

Os destaques da Seleção Feminina de Handebol de Carapicuíba são Rafaela, Mariana e Tamara, que foram convidadas para disputar o Campeonato Brasileiro de Handebol de Areia pela cidade de Guarujá.

O Ginásio Tancredão fica na Av. Inocêncio Seráfico, 2005. A entrada é franca.

Texto e Fotos: Rogério Roque