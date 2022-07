Primeira dama da República visita Carapicuíba

Data de Publicação: 20 de maio de 2011

Marisa Letícia Lula da Silva quer conhecer ações que promovem o desenvolvimento de crianças e jovens na cidade

Na manhã desta sexta-feira, 27 de agosto, a primeira dama da República, Marisa da Silva estará em Carapicuíba para conhecer de perto alguns dos projetos sociais da Prefeitura.

A primeira dama será recepcionada na cidade pelo prefeito Sergio Ribeiro, e em companhia da presidente do Fundo Social de Solidariedade, Áurea Rodrigues Silva percorrerá a COHAB de Carapicuíba.

No Instituto Casa da Gente, às 10h30, ela conhecerá ações e projetos da Secretaria Municipal da Educação e será homenageada pelas crianças do Instituto. Endereço: Av. São Paulo Apóstolo (antiga Av. do Bosque nº 250 – Cohab II, em frente a UBS Cohab II)

