Futebol infantil de Carapicuíba disputa mais um título

Secretarias: Esporte e Lazer

Data de Publicação: 20 de maio de 2011

A equipe de futebol infantil Sub-10 da Escolinha de Futebol do Parque do Planalto disputa o título do Campeonato Metropolitano no próximo sábado, dia 4 de setembro, a partir das 8h30, no Complexo Esportivo Inac, no Bairro da Cidade Ariston.

O jogo será contra a equipe do TC Liderança de Pirituba e as equipes chegam à final depois de vencerem representantes das 39 cidades da região metropolitana de São Paulo.

A equipe do Parque do Planalto tem se destacado nas competições infantis e, já no início do ano, a garotada levou o título da Copa Dente de Leite, um dos torneios promovidos pela Secretaria de Esportes e Lazer, que busca oferecer condições favoráveis para o desenvolvimento das atividades esportivas e de lazer no município de Carapicuíba.

Em menos de dois anos de trabalho, a cidade tem colhido os resultados do trabalho dos professores e do empenho dos alunos da Secretaria de Esportes e Lazer, que tem mais de mil crianças matriculadas e frequentando regularmente as aulas das Escolinhas de Futebol.

Texto e Foto: Rogério Roque