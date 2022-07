Vem aí a segunda Corrida da Primavera de 10km

A corrida é um incentivo da Secretaria de Esportes e Lazer de Carapicuíba à prática de atividades físicas, proporcionando entretenimento e confraternização entre esportistas, escolas, clubes e academias de ginástica.

Carapicuíba se prepara para a segunda edição da Corrida da Primavera – 10Km, que será realizada no dia 26 de setembro, com modalidades Masculino e Feminino. Neste ano, a concentração será no Parque dos Paturis a partir das 7h. O início da corrida está previsto para as 8h, com a modalidade feminina, e após 10 minutos, a masculina.

Diferente do ano anterior, a Secretaria quer contemplar um número maior de ganhadores, assim, 36 concorrentes serão premiados, de acordo com as categorias de faixas etárias. De acordo com o Regulamento, são seis categorias masculinas e seis femininas. Os primeiros colocados de cada categoria receberão o prêmio deR$ 400,00. Os segundos, R$ 200,00 e R$ 100,00 reais será o prêmio para os terceiros colocados. A tabela das categorias e o Regulamento Interno estão disponíveis no site da Prefeitura (www.carapicuiba.sp.gov.br). Também serão entregues camisetas e medalhas.O valor da taxa inscrição é de 20,00 a ser depositado no Banco do Brasil , Agência 1008-1, conta-corrente n° 100911-7 em nome do FAE (Fundo de Assistência ao Esporte). A ficha de inscrição e o comprovante de depósito deverão ser apresentados na Secretaria de Esportes e Lazer até o dia 22 de setembro. O Regulamento também está disponível no site da Prefeitura.

Além do novo trajeto, a Secretaria de Esportes e Lazer preparou outras inovações, como a utilização de chips pelos corredores. A infraestrutura do evento – água, sinalização, equipe médica, segurança, dentre outros itens, está sendo organizada em conjunto com outras secretarias.



As inscrições já estão abertas e a ficha pode ser encontrada nos Ginásios Tancredão, Ayrton Senna, Parque do Planalto, Centro Administrativo e no site da Prefeitura (www.carapicuiba.sp.gov.br). Outras informações podem ser obtidas na Secretaria de Esporte e Lazer de Carapicuíba – 11 4187-7000.



Texto: Cida Diniz

Foto: Reginaldo Guimarães