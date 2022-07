Primeira dama da República conhece projetos sociais de Carapicuíba

Secretarias: Governo

Data de Publicação: 20 de maio de 2011

Dona Marisa conheceu e apreciou os trabalhos do Fundo Social de Solidariedade, Secretaria da Educação, Cultura e do Instituto Casa da Gente.

Na última sexta-feira, 27 de agosto, Carapicuíba teve a honra de receber a visita da primeira dama da República, sra. Marisa Letícia, esposa do presidente Lula. Recepcionada pelo prefeito Sergio Ribeiro e pela primeira dama, Marizilda Soares, ela veio conhecer o Instituto Casa da Gente, parceiro da prefeitura de Carapicuíba, além de ações sociais da Administração.

Dona Marisa conheceu e apreciou os trabalhos manuais feitos por senhoras que participam dos cursos do Fundo Social de Solidariedade. A presidente, sra. Áurea Rodrigues Silva presenteou o neto do presidente Lula com roupinhas de lã.

No auditório do Instituto Casa da Gente, a primeira dama ouviu a explanação das secretárias da Educação, Aparecida da Graça Carlos e da Saúde, Simone Marques, sobre o trabalho desenvolvido pelas duas Pastas, a fim de combater a desnutrição entre as crianças da rede de municipal de ensino.

O prefeito Sergio Ribeiro agradeceu a visita da primeira dama e ressaltou os esforços que a atual gestão tem feito para melhorar a qualidade de vida dos cidadãos de Carapicuíba, parabenizando a equipe de secretários municipais.

Ao final, Marisa Letícia assistiu apresentações de percussão e dança das crianças do Instituto e foi homenageada pela primeira dama do município.

Fotos: Gilberto Cerri e Diego Bustamante