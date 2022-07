Inscrições para Miss e Mister Melhor Idade estão abertas

Inscrições para concurso que escolherá casal representante de Carapicuíba no concurso estadual estende-se até 13 de setembro



Neste mês de setembro, Carapicuíba irá eleger mais uma vez a Miss e o Mister Melhor idade. O concurso, realizado pela WM Eventos com apoio da Prefeitura de Carapicuíba, acontecerá no dia 24, às 19 horas, no Instituto Casa da Gente. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até 10 de setembro, em todos os CRAS e CATIC.

Para participar, o interessado deverá ter no mínimo 60 anos, e residir em Carapicuíba. Deverá também levar ao local de inscrição ficha preenchida de forma legível, cópia do RG, comparecer a todos os ensaios, e utilizar traje social no desfile. Além da beleza, os jurados irão considerar a postura, simpatia e elegância com critério para definir o casal vencedor, que será classificado para o concurso estadual, o qual acontecerá no dia 13 de outubro, no Memorial da América Latina. O evento, patrocinado pela Udiaço, Instituto Embelleze, Rigol Cosmetic, Grupo Del Rey e Ryco, será apresentado por Márcio Mendes, e o Trio Los Angeles animará o público com um Show. O custo de entrada para o evento será um quilo de alimento, que será revertido para o Fundo Social de Solidariedade.



Texto: Helton Alves

Fotos: Gilberto Cerri

