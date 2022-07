2ª Micareta Católica de Carapicuíba atrai 8 mil pessoas

Secretarias: Cultura e Turismo

Data de Publicação: 20 de maio de 2011

A chuva e o frio de 7 de setembro não foram capazes de inibir a participação de 8 mil pessoas na 2ª Micareta Católica de Carapicuíba no Centro de Eventos Expo-Oeste.

O público pode vibrar com os grupos musicais que se apresentaram no palco do evento que contou com a presença de Pe. Emilson, Pe. Marcelo, Pe. Nilso, Mons. Paulo Link, presidente da Câmara Municipal Isac Reis, vice-prefeito Salim Reis e o prefeito Sérgio Ribeiro.

A coordenadora diocesana do movimento de Renovação Carismática, Lucilene Oliveira, já cogita a presença de Pe. Marcelo Rossi, Pe. Fábio de Melo e o cantor internacional Dunga da Comunidade Canção Nova na terceira edição do ano que vem.

Texto e Fotos: Rogério Roque