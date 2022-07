Entrada em Carapicuíba pelo Rodoanel sofrerá alterações no próximo sábado

Secretarias: Transporte e Trânsito

Data de Publicação: 20 de maio de 2011

Movimento de Osasco para Carapicuíba:

O acesso a Carapicuíba pelo viaduto sobre o Rodoanel deixará de existir. Com o novo traçado, o motorista passará abaixo do viaduto e utilizará a marginal de Osasco – Av. Leonil Cré Bortolosso – para cruzar o Rodoanel e ter acesso à Marginal do Ribeirão em Carapicuíba.