Prefeito Sergio Ribeiro oficializa retomada do Cemitério

Secretarias: Governo

Data de Publicação: 20 de maio de 2011

Expectativa da Prefeitura é garantir a qualidade do local e oferecer atendimento digno à população.



Domingo, dia 05 de agosto entrou para a história de Carapicuíba, com a oficialização da retomada da Prefeitura do Município, à gestão do Cemitério do Ariston.



Pela manhã, a movimentação no local já era grande. Secretários da Administração Municipal, vereadores e a população aguardavam o momento em que seria assinado o Termo de Compromisso no qual a Prefeitura volta a administrar o equipamento, em regime de co-gestão.



Antes da assinatura do Termo, prefeito, secretários e parlamentares discutiram a sistemática da Administração no local. Em seguida, o Termo de Compromisso foi assinado pelo prefeito Sergio Ribeiro, o Secretário de Serviços Municipais, Elias Cassundé e o presidente da Câmara Municipal de Carapicuíba, Isac Reis.



Uma das primeiras medidas adotadas será a criação de um plantão de assistentes sociais, organizados pela Secretaria Municipal de Assistência Social, para orientar a população. A partir de agora o cidadão dialoga diretamente com funcionários da Prefeitura para tratar de sepultamentos a serem realizados no local.



A Prefeitura espera melhorar as condições do Cemitério, que vinha enfrentando problemas, inclusive, de má conservação de sua área, o que tem demonstrado abandono e desrespeito à população.



Texto: Cida Diniz

Fotos: Gilberto Cerri