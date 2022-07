1º Campeonato de Skate Transfusão em Carapicuíba

Secretarias: Esporte e Lazer

Data de Publicação: 20 de maio de 2011

Nos dias 11 e 12 de setembro acontece o 1º Campeonato de Skate Transfusão na pista pública do Parque dos Paturis, das 10h às 17h.

O evento é uma iniciativa de professores brasileiros que trabalham na Europa e, de férias no Brasil, buscam promover o skate em parques, praças públicas e entidades beneficentes.

As inscrições custam 10 reais para as categorias iniciante e mirim. Já para a categoria amador o valor é de 15 reais, com a premiação de 500 reais para o primeiro colocado.

Os admiradores do skate poderão assistir gratuitamente às manobras radicais dos competidores do 1º Campeonato de Skate Transfusão que tem o apoio das Secretarias Municipais de Esportes e Lazer e Meio Ambiente de Carapicuíba e cobertura da mídia especializada.

Texto: Rogério Roque