Postos de Saúde de Carapicuíba começam a vacinar contra Meningite C

Secretarias: Saúde

Data de Publicação: 20 de maio de 2011

Postos de Saúde de Carapicuíba começam a vacinar contra Meningite C

Secretaria da Saúde de Carapicuíba comemora a inclusão da Vacina contra Meningite C no calendário vacinal do SUS, pelo Ministério da Saúde





A vacina contra a Meningite C (Meningo C) foi integrada ao calendário vacinal obrigatório e gratuito, em todo o território nacional. A Secretaria da Saúde de Carapicuíba preparou a equipe técnica da enfermagem e inicia, a partir do dia 13 de setembro, segunda-feira, a vacinação, que será dividida em 2 etapas:



Etapa 1: Crianças de 1 ano a 1 ano 11 meses e 29 dias (de 13 de setembro a 30 de outubro)

Etapa 2: Crianças menores de 1 ano (novembro e dezembro)



A Secretaria da Saúde de Carapicuíba recebeu 2.100 doses da vacina contra meningo C e pretende imunizar 100% das crianças da cidade, na faixa etária estipulada. A vacina não tem contra-indicações e será oferecida gratuitamente na rede municipal de saúde. Os pais e ou responsáveis devem procurar uma Unidade Básica de Saúde mais próxima de sua casa e vacinar os seus filhos.



Simone Marques Monteaperto, secretária da Saúde, enfatizou a importância de toda a sociedade estar envolvida na tarefa de imunizar 100% das crianças inseridas nas duas etapas, já que a vacina protege contra Meningo-C, que dentre as Meningites, é a que tem maior potencial para causar surtos. “O Governo Federal tomou a iniciativa de tornar a vacina acessível a toda a população. Até então, as pessoas que dependem exclusivamente da Saúde Pública, dificilmente tinham acesso a esta vacina. É uma grande conquista”.



Sobre a doença

O termo “Meningite” expressa ocorrência de processo inflamatório das meninges (membranas que recobrem e protegem o cérebro e a medula espinhal). Pode ser causada por diversos agentes infecciosos, como bactérias, vírus e fungos, dentre outros, e adicionalmente também podem ser provocadas por processos não-infecciosos.



Do ponto de vista da saúde pública, os agentes etiológicos da meningite mais importantes são as bactérias e os vírus, devido à magnitude de ocorrência e potencial de produzir surtos. Entre as meningites bacterianas, destacam-se as causadas pela Neisseria meningitidis (meningococo), Streptococcus pneumoniae (pneumococo), Haemophilus influenzae, e Mycobacterium tuberculosis.



Em geral, a transmissão dos agentes bacterianos se dá de pessoa para pessoa, através das vias respiratórias, por gotículas e secreções da nasofaringe, havendo necessidade de contato íntimo (residentes da mesma casa, colega de dormitório ou alojamento) ou contato direto com as secreções respiratórias do paciente.



Pessoas de qualquer idade são suscetíveis às meningites, entretanto, o grupo etário de maior risco para adoecimento é o de crianças menores de cinco anos.

Ao nascer BCG (contra tuberculose) + Hepatite B; Aos dois meses Pólio + Hepatite B + Tetravalente (contra difteria, tétano, coqueluche e infecções causadas pelo agente Haemophilus Influenza); Aos três meses Pneumo 10V (contra infecções causadas pelo pneumococo); Aos quatro meses Pólio + Tetravalente + Rotavírus; Aos cinco meses Pneumo 10V; Aos seis meses Pólio + Hepatite B + Tetravalente; Aos sete meses Pneumo 10V; Aos 12 meses SCR (contra sarampo, caxumba e rubéola) + Meningo C (contra a meningite C) *; Aos 15 meses Pólio + DTP (reforço de difteria, tétano e coqueluche) + Pneumo 10V; Entre quatro e seis anos de idade Pólio + DTP + SCR.

* A partir de 2011 – Será aplicada nos bebês de 3 a 5 meses de idade, com uma dose de reforço aos 12 meses.

Texto: Cida Diniz

Foto: Secretaria da Saúde



Fonte: