Vasco e Revelação são campeões em Carapicuíba

Data de Publicação: 20 de maio de 2011

A equipe do A.D. Vasco da Gama sagrou-se campeã da Copa Veteraníssimo ao golear o time do Velha Gurada F.C. por 4 a 0 neste domingo (12) no Estádio Municipal do Niterói, Cohab 2.

Na partida seguinte, o Revelação F.C. venceu o Paulistano F.C. por 1 a 0, levando o título da Copa Bronze.

O domingo ensolarado contribuiu para a realização dos jogos que tiveram a presença de grande público, incentivando os atletas locais.

No próximo fim-de-semana começa as copas Prata e Ouro com mais de trinta e nove equipes que vão disputar o título de campeão de Carapicuíba.

Texto e Fotos: Rogério Roque