História da Aldeia de Carapicuíba é retratada em desfile cívico no Jardim Santa Brígida

Secretarias: Educação

Data de Publicação: 20 de maio de 2011

A chuva do dia 7 de setembro impediu que o desfile cívico acontecesse no centro de Carapicuíba, mas o sol retornou e as crianças da rede municipal puderam desfilar e apresentar, à comunidade, todo o trabalho preparado para a ocasião.



O Desfile da Independência da EMEF Noemy Silveira Buerno aconteceu na sexta-feira, 11, na rua Pitangueiras, em frente a escola e seguiu até a rotatória, retornando em seguida com a participação de cerca de 200 crianças.



O tema proposto foi “Mosaico Cultural”, com o sub-tema “Nossa História, Nossa Gente”. Vestidas como índios e índias, as crianças representaram os primeiros habitantes de Carapicuíba, com gestos e coreografias. Também apresentaram jesuítas, imigrantes de diversos países europeus e até uma réplica da capela da Aldeia Jesuítica.



Músicos da Secretaria da Cultura prepararam um grupo de alunos para a fanfarra que abriu o desfile. A diretora Benedita acompanhou toda a atividade à frente das flâmulas, e a secretária da Educação, Aparecida da Graça Carlos, também participou da atividade.



Durante o mês de setembro, diversas escolas municipais terão a mesma iniciativa, objetivando responder à expectativa dos alunos que se prepararam para a data e oferecer conteúdo pedagógico, com o envolvimento da comunidade, que assistiu o desfile.

Texto: Cida Diniz

Fotos: Gilberto Cerri