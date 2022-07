Festival de Culturas da América Latina em Carapicuíba

Data de Publicação: 20 de maio de 2011

Carapicuíba recebe no dia 19 de setembro, domingo, o 1º Festival de Culturas da América Latina na Aldeia Jesuítica de Carapicuíba. O evento congrega manifestações artísticas e gastronômicas de vários países. A iniciativa é do Sindicato dos Artesãos do Estado de São Paulo (Sindarte).

No palco da Praça da Aldeia haverá músicas e danças promovidas por grupos de latinoamericanos radicados em São Paulo. Bolivianos, peruanos, argentinos e equatorianos terão a oportunidade de se expressar por meio de suas tradições culturais.

O evento terá início às 10 horas e seguirá durante todo o dia, com as seguintes modalidades:

Bolívia: Nueva Expresion (música) e Kantuta Bolívia (dança)

Peru: Kausachun Rock Folklore (música) e Asi es mi Tierra (dança)

Argentina: Tango de Buenos Aires (dança)

Equador: Yariwuay (música)

As manifestações culturais brasileiras não podem ficar de fora, por isso a Secretaria da Cultura também preparou música e dança para o Festival: Anísio do Bandolim e convidados, Capoeira Arte & Ginga e Maracatu Cará

Haverá artesanato e comidas típicas de todos os países representados no Festival. O evento é aberto a toda comunidade e pretende atingir, em particular, os imigrantes vindos dos países latinos residentes na região.

Recentemente, o Sindarte realizou o mesmo festival em São Paulo, no Memorial da América Latina e em São Caetano do Sul. Segundo os organizadores, Carapicuíba foi escolhida pelas características da Aldeia e pela presença de grande número de latinos na cidade.

Serviço

1º Festival de Culturas da Aldeia Jesuítica de

Data: Dia 19 de setembro, domingo a partir das 10h

Local: Aldeia de

Promoção: Sindicato dos Artesãos do Estado de São Paulo (Sindarte).

