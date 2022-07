Poupatempo Móvel atenderá a população de Carapicuíba a partir de segunda-feira

Data de Publicação: 20 de maio de 2011

O atendimento estará disponível para emissão de RG, Carteira de Trabalho e Atestado de Antecedentes Criminais, além de serviços que necessitam de acesso à internet.

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação de Carapicuíba autorizou a instalação da carreta do Poupatempo Móvel no Calçadão, no centro da cidade. A unidade vai funcionar a partir do dia 20, próxima segunda-feira até o dia 2 de outubro. O horário de atendimento é de segunda a sexta, das 9 às 17 horas, e aos sábados, das 9 às 13 horas.

A Unidade Móvel do Poupatempo permanecerá no local por duas semanas, com serviços disponíveis para emissão de RG, Carteira de Trabalho e Atestado de Antecedentes Criminais, além de serviços eletrônicos, como cadastro para vagas do Emprega SP, inscrição para concursos públicos, emissão de 2ª via de contas de água e luz e consulta a multas de trânsito e a consulta de créditos da Nota Fiscal Paulista.

O atendimento é realizado mediante entrega da senha eletrônica de atendimento, emitida por ordem de chegada. As taxas oficiais geradas pelos serviços do Poupatempo podem ser pagas na própria Unidade, em dinheiro ou através de cartão de débito do Banco do Brasil.

Texto: Cida Diniz